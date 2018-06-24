РИАМО - 24 июн. Сборная Англии забила шесть мячей в ворота Панамы в ходе матча группового этапа чемпионата мира-2018 и выиграла со счетом 6:1, сообщает Газета.ru.

«Англия продемонстрировала мощный первый тайм и средний второй. Команда Саутгейта фантастически исполняет стандарты», - говорится в сообщении.

Теперь англичане и бельгийцы в плей-офф и в третьем туре будут решать, кто займет место выше. В случае ничьей места в группе определят по желтым и красным карточкам.

«Ну а Панаму стоит поздравить с первым голом сборной на чемпионатах мира — это важно», - заключается в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.