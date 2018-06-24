РИАМО - 24 июн. Спасатели вытащили из Большого Садового пруда в столице тонущего пьяного мужчину, он купался в неположенном месте, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Большой Садовый пруд. Спасатели со станции «Академическая» с поверхности воды достали мужчину в сильном алкогольном опьянении. Пытался переплыть пруд, но, обессилев, стал тонуть», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина 1979 года рождения купался в запрещенном месте. ЧП произошло в 15:20.

Спасатели вытащили тонущего в 220 метрах от станции и в 50 метрах от берега. Пострадавший в настоящий момент передан жене.