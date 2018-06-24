РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец в воскресенье окно выпало из дома на тротуар, сообщили жители в Instagram.

«Соседи, будьте осторожны. Выпадают окна», - говорится в сообщении под размещенной фотографией выпавшего окна.

На снимке видно, что окно упало на тротуар рядом с припаркованными автомобилями. Стекло при падении разбилось вдребезги.

Ранее уже были случаи выпадения окон в домах жилого комплекса «Люберцы», расположенного в микрорайоне Самолет. В управляющей компании жителям сообщили, что застройщик «Самолет Девелопмент» дает гарантию на окна пять лет и вся ответственность лежит на нем.