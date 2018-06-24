РИАМО - 24 июн. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о дожде и грозе, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть особенно внимательными.

«Росгидромет: 24 июня в Московской области ожидается местами дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели также рекомендуют быть внимательнее и осторожнее.

Чтобы избежать поражения молнией, жителям Подмосковья рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и не топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

На открытой местности не нужно прятаться под деревьями, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в воскресенье.