РИАМО - 24 июн. Столичные спасатели вытащили тонущего мужчину из бухты Живописная, у пострадавшего свело ногу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«В ЗАО Москвы, бухта Живописная, спасен мужчина 1980 года рождения, во время купания (у него - ред.) свело ногу», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что спасатели вытащили тонущего мужчину с поверхности воды и оказали ему первую помощь.