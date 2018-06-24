РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. На приобретение служебного автомобиля для больницы №2 подмосковного Подольска планируют потратить свыше 500 рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская больница №2» опубликовало заявку на приобретение служебного автомобиля для транспортировки гемодиализных больных. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Источник финансирования - субсидии на иные цели. Поставщик определится по итогам электронного аукциона 25 июня.

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть не старше 2017 года, с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Помимо этого у него должен быть передний привод, а тип кузова - универсал.