РИАМО - 24 июн. Автобус и грузовик столкнулись на Профсоюзной улице около станции метро «Теплый стан» в столице, в результате аварии пострадали ребенок и взрослый, сообщает РИА Новости.

«Вблизи дома №156 на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием автобуса и «КамАЗа», пострадали два человека, в том числе ребенок», - сказал источник в экстренных службах Москвы.

Он добавил, что в ДТП с грузовиком попал рейсовый автобус № 891. Обстоятельства произошедшей аварии уточняются.