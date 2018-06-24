РИАМО - 24 июн. В столичном районе Солнцево для школы построят корпус, в котором разместятся лаборатория, фото- и киностудия и кабинет астрономии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для школы №1002 в Солнцево построим еще один корпус. Трехэтажное здание будет прилегать к основному, а внутри расположатся столовая, спортзал, фото- и киностудия, кабинет астрономии, лаборатории, шахматный клуб и медиатека», - написал Собянин в Twitter.

Всего в этом году в столице планируют построить и ввести в эксплуатацию пять школ на 3575 мест и четыре пристройки на 1350 мест.