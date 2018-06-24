РИАМО - 24 июн. Сборная России по футболу вновь стала объектом народного творчества, на этот раз фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и шоумен Семен Слепаков исполнили песню, восхваляющую коллектив Станислава Черчесова, сообщает Газета.ru.

«Российский музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вместе со своим коллективом и известным артистом Семеном Слепаковым выпустили клип на песню о сборной России по футболу. Композиция имеет название «Чемпионы», - говорится в сообщении.

Авторы песни воспевают российскую футбольную команду и благодарят ее за успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

В частности, Шнуров и Слепаков отмечают свое первоначальное отношение к сборной России до начала мундиаля, когда в ее адрес звучали в основном негативные отзывы. Теперь же они приносят российским футболистам извинения.

На домашнем мундиале сборная России уже оформила себе досрочный выход из группы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.