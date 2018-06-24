РИАМО - 24 июн. Прошедшая суббота в Москве стала одним из самых жарких дней с начала года, однако синоптики не зафиксировали новый температурный рекорд, сообщила РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Погода была неоднородная в городе. Было действительно жарко для Москвы. Поскольку мы ведем историю по метеостанции ВДНХ, то суббота не стала самым жарким днем. Она стала одним из самых жарких», - сказала Макарова.

Она добавила, что на метеостанции ВДНХ в субботу было зафиксировано 29 градусов. В ряде регионов многие бытовые термометры показывали до 32 градусов тепла.

Также синоптик добавила, что в ряде районов Москвы в субботу зафиксировали град.

В Москве 22 июня стал самым теплым днем с начала года - воздух в Москве прогрелся до плюс 29,9 градуса.