РИАМО - 24 июн. К концу лета в подмосковной Кашире откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, он уже готов к работе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К открытию (физкультурно-оздоровительного центра – ред.) все готово, в августе-месяце, наверное. . Здесь могут заниматься дети, старшее поколение, для которых будут организованы специальные часы. Пока они дети учатся, можно будет старшим плавать», - сказал Воробьев, отвечая на вопрос жителей об открытии объекта.

Также в ходе посещения комплекса, губернатор пообщался с юными пловцами и их тренерами.

Строительство велось в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья». Все работы по строительству выполнены полностью, оборудование поставлено.

В настоящее время в комплексе осуществляются пуско-наладочные работы наружных и внутренних сетей газоснабжения встроенной котельной. Идет этап получения в Ростехнадзоре разрешения о приемке котельной в эксплуатацию.

Также проводятся пусконаладочные работы системы водоподготовки и систем видеонаблюдения.