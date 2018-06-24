РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия участка Старосимферопольского шоссе в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на Старосимферопольском шоссе начались работы по ремонту асфальтового покрытия, будет отремонтирован участок дороги от кругового движения до железнодорожного переезда, рядом с торговым центром «Гран Сити»,- говорится в сообщении.

Также подрядная организация «УниверсалТехком» проводит работы по укреплению обочины дороги на улице Вокзальной, а также планирует выполнить данные работы на улице Ленина, на участке дороги от между домами №№22 и 30.