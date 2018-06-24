РИАМО - 24 июн. Поздравительный ролик ко дню рождения знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси выпустили подмосковные волонтеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

«Сегодня свой день рождения отмечает Лионель Месси, капитану сборной Аргентины исполняется 31 год! Для Месси уже приготовили множество подарков, и одним из них стал поздравительный ролик от добровольцев «Живу спортом», - говорится в сообщении.

На протяжении недели подмосковные волонтеры готовились к этому событию и устроили флешмоб на одном из футбольных стадионов Московской области. Цифра 31, в которую выстроились волонтеры в самом центре поля, клубные футболки с игровым номером спортсмена, а также множество других идей вошли в поздравительный ролик.

«В этом году Лионель Месси отмечает свой день рождения в России. Все праздничные мероприятия, которые проходят Бронницах сегодня, посвящены аргентинскому футболисту. Не остались в стороне и наши волонтеры. Мы поздравляем Лионеля Месси с его днем рождения и желаем ему как можно больше побед в жизни и на поле!» - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.