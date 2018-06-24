РИАМО - 24 июн. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Сербии и Черногории Горан Тробок поделился мнением об амбициях сборной России на ЧМ-2018 и отметил, что россияне могут попасть в полуфинал, сообщает Газета.ru.

На домашнем мундиале подопечные Станислава Черчесова оформили досрочный выход из группы.

«Сборная России наконец-то начала играть в настоящий футбол. Показывает быструю и, главное, эффективную игру. Считаю, для вашего футбола появилась реальная возможность вернуться на былой уровень. Я искренне болею за Россию и рассчитываю на ее выход в полуфинал. Да-да, нисколько не преувеличиваю. Мне не кажется это фантастикой», - отметил Тробок.

Он добавил, что высокий результат на чемпионате мира привел бы к росту популярности футбола в России.

«Ребята стали бы еще активнее записываться в секции. Это же важный положительный момент. Верю, что помимо фантастических стадионов и развитой инфраструктуры наследием мундиаля станет и спортивная составляющая», - добавил футболист.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.