РИАМО - 24 июн. Открытие стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Елисеева, который располагается в подмосковной Кашире, состоится в сентябре после завершения ремонтных работ, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас существует программа реконструкции и ремонта центральных стадионов городов. В Кашире один из таких стадионов мы сегодня видим, он долгое время был запущен. Сейчас выделены средства и уже в 20 числах сентября здесь будет современный комплекс для легких атлетов, для футбола - все то, что любят местные жители», - сказал Воробьев.

Он отметил, что более десяти городов каждый год ремонтируют и реконструируют свои стадионы для того, чтобы жители могли заниматься спортом.

Также губернатор поручил подрядчику, который занимается ремонтными работами на стадионе, успеть завершить все работы к необходимому сроку.

«Я очень прошу больше не подводить нас. Наша задача - в сентябре к учебному году открыть, сдать объект. Если первого не получится, давайте 15-20. Наша задача, чтобы все здесь было идеально», - сказал Воробьев, обращаясь к подрядчику.

Также он пообщался с воспитанниками спортивного клуба, которые рассказали о том, что им нужны шиповки, новые барьеры, песок и многое другое.

«К открытию купим весь необходимый инвентарь, поэтому не переживайте», - пообещал Воробьев.

На территории стадиона запланированы замена натурального покрытия на искусственное, монтаж беговых дорожек, установка мачт освещения, информационных табло, строительство модульных раздевалок, хозяйственного блока, строительство универсальных спортивных площадок, площадок воркаута, капремонт трибун на 1,5 тысячи мест и установка шумозащитного экрана по периметру.

Ранее на территории были выполнены демонтаж старых конструкций и бетонные работы.