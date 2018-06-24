РИАМО - 24 июн. В Раменском районе Подмосковья прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих рабочих на заводе Моссельпром, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В воскресенье на заводе Моссельпром в Раменском районе пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались предположительно от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению техники безопасности на производстве», - говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом, взят Раменской городской прокуратурой на контроль.