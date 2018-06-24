РИАМО - 24 июн. Доследственную проверку организовали в Раменском районе Подмосковья, где на заводе в результате отравления погибли два человека и еще двое пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В воскресенье в правоохранительные органы поступила информация об отравлении в Раменском районе четверых рабочих предприятия, двое из которых скончались.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области, и организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера, при попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертиз и проведение иных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Предположительно пострадавшие отравились аммиаком», - уточняется в материале.

Представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области отметил, что отравившиеся рабочие находятся в реанимации.