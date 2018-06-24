РИАМО – 24 июн. Британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг лучших романов в истории, в тройку лидеров попала «Анна Каренина» Льва Толстого, сообщает Газета.ru.

«В сотне лучших также оказались четыре романа русских авторов. Речь идет о «Евгении Онегине» Александра Пушкина (88 место), «Преступлении и наказании» Федора Достоевского (66 место), «Докторе Живаго» Бориса Пастернака (65 место) и «Лолите» Владимира Набокова (54 место)», - говорится в сообщении.

Роман Льва Толстого находится на третьей строчке рейтинга. Он уступил роману «Моби Дик» Германа Мелвилла и «Миддлмарчу» Джордж Элиот.

В топ-10 романов всех времен попали произведения Генри Джеймса, Джозефа Конрада, Марселя Пруста, Шарлотты Бронте, Джона Максвелла Кутзее, Вирджинии Вулф, Мигеля де Сервантеса.