РИАМО - 24 июн. Два новых интерактивных киоска «Новая Москва» и «Программа реновации» установили в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ установили два новых интерактивных киоска. «Новая Москва» рассказывает о развитии присоединенных территорий. А «Программа реновации» показывает карты сносимых домов, стартовых площадок и как устроены новые квартиры», - написал Собянин в Twitter.

Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», располагается на Сиреневой аллее ВДНХ. Общая площадь центра составляет 1,37 тысячи квадратных метров. Его главный экспонат – макет центральной части города, имеет площадь 369 квадратных метров.

Здесь представлено 19843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода «Серп и молот», на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.

Павильон «Макет Москвы» открыли на ВДНХ осенью 2017 года, значительную часть гостей павильона составили группы школьников и студентов.