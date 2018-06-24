РИАМО - 24 июн. В подмосковной Кашире планируют сделать новую пешеходную зону, при ее создании будут учитывать мнение жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В воскресенье глава городского округа Кашира Алексей Спасский рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по благоустройству.

«Мы обязательно с жителями посоветуемся для того, чтобы все было сделано так, как вы хотите. Чтобы было удобно гулять (по новой пешеходной зоне – ред.) и отдыхать», - сказал Воробьев, общаясь с жителями.

Местные жители поблагодарили губернатора за все преображения, которые происходят в Кашире.

«У нас глобальная задача - продвинуть экономику. Мы здесь создаем свободную экономическую зону, индустриальный парк. Порядка 300 гектаров будет предусмотрено для создания новых предприятий», - добавил Воробьев.

Он отметил, что создание новых промышленных предприятий позволит создать новые рабочие места.

В Кашире планируется создание двух въездных групп, которые будут располагаться вдоль Иваньковского шоссе и улицы Стрелецкая.

В настоящее время уже выполнены работы по группе вдоль Иваньковского шоссе. В частности, было упорядочено парковочное пространство вблизи торговых зданий, создана автомобильная дорога протяженностью 1 километр - дублер Иваньковского шоссе для беспрепятственного и безопасного въезда к зданиям вдоль Иваньковского шоссе, в том числе здания Пенсионного фонда. Помимо этого, проведено озеленение территории, устроены газоны, положена плитка, проведена замена изношенных сетей водоснабжения, проложена новая и заменена часть устаревшей ливневой канализации.

В конце второго квартала 2018 года были начаты работы по устройству въездной группы по улице Стрелецкая и пешеходной зоны исторической части. В настоящее время работы выполнены по устройству тротуаров из плитки, озеленению, устройству единого стилистического забора для огораживания сектор индивидуальной жилой застройки, устройство малых архитектурных форм.