РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Житель микрорайона Климовск подмосковного Подольска пожаловался на сотрудников управляющей компании, которые не убрали мусор в одном из подъездов после ремонта, после обращения в подъезде провели влажную уборку, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на сотрудников УК. Он отметил, что в начале июня УК в одном из подъездов многоквартирного дома проводился ремонт и замена освещения. Однако оставленный мусор так и не был убран. Помимо этого грязь была разнесена по всему подъезду.

«По информации управляющей компании сообщаю, что (после обращения - ред.) в доме 14\6 по проспекту 50-летия Октября в микрорайоне Климовск была проведена влажная уборка данного подъезда», - сказала замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.