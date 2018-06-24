РИАМО – 24 июн. Игроки сборной Аргентины по футболу остались недовольны действиями главного тренера команды Хорхе Сампаоли на чемпионате мира, поэтому состав команды на игру с Нигерией определят сами футболисты, сообщает Газета.ru.

Команда «альбиселесте» (бело-голубые) сыграла вничью в стартовом матче на чемпионате мира-2018 против Исландии (1:1), а во втором туре мундиаля была разгромлена хорватами (0:3), существенно снизив свои шансы на выход из группы.

«Игроки сами решат, как будут играть, это факт. Если Сампаоли захочет сидеть на скамейке, он может это сделать. Если он не хочет, то нет проблем», - сказал чемпион мира-1986 Рикардо Джусти.

Матч против Нигерии аргентинцы проведут 26 июня.

Стартовый состав на игру определят самые опытные игроки команды - Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины сохранит свою должность.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.