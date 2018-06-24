РИАМО – 24 июн. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должна пройти без предварительных условий, сообщает Газета.ru.

23 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться вскоре после поездки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.

«Неправильно думать, что эта встреча станет подарком от американской стороны», - написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.