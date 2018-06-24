РИАМО - 24 июн. На заводе Моссельпром в подмосковном Раменском два человека погибли в результате отравление и еще двое пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибло два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое, пациенты находятся в реанимации.