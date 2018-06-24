РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Порядка 70 спасателей два дня сдавали экзамены Московской областной комиссии на базе учебного центра поселения Малаховка подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«На базе учебного центра поселка Малаховка городского округа Люберцы подмосковные спасатели сдавали экзамены Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель». Такие испытания для работников ГКУ МО «Мособлпожсас» проводятся один раз в три года – для подтверждения или повышения квалификации», - говорится в сообщении.

На аттестацию прибыли 67 кандидатов. За два аттестационных дня, 20 и 21 июня, им необходимо было показать знания и умения, которые они применяют в профессии.

В учебном центре побывал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. Он осмотрел все испытательные точки, побеседовал с членами комиссии.

Спасатели ответили на теоретические вопросы, прошли испытания, проявив себя в медицинской, психологической, пожарно-тактической подготовках, выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), физической и альпинистской подготовке, работе на акватории.

Комиссия оценивала умение работать на высоте, навыки по оказанию первой и психологической помощи пострадавшим. Экзаменуемые спасали условно пострадавших людей из завалов зданий, работали в условно задымленной и химически зараженной среде.

В 2018 году комиссия возобновила прохождение испытаний по навыкам ликвидации последствий ДТП. Группам экзаменуемых необходимо было деблокировать условного пострадавшего из-под машины, оказать ему первую помощь и передать бригаде «Скорой помощи».

По итогам аттестации все заявленные кандидаты успешно справились со всеми испытаниями. Квалификация «спасатель» присвоена 32 гражданам, повысили классную квалификацию 26 человек, подтвердили ранее присвоенный класс квалификации девять спасателей. Еще были аттестованы на газоспасательные работы 43 сотрудника Жуковского аварийно-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы «Юпитер».