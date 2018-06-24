РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В Нескучном парке подмосковного Подольска около 350 человек приняли участие в открытии фестиваля «ХмельFest», в воскресенье проводят второй день праздника, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ольга Писцова.

В Нескучном парке Подольска 23 июня открылся фестиваль «ХмельFest», который проходит и в воскресенье. а мероприятии можно продегустировать хмельные напитки, посмотреть концертную программу и поучаствовать в конкурсах.

«Фестиваль проходит на протяжении двух дней. В первый день его посетили около 350 человек. Сегодня в программе мероприятия все желающие смогут послушать музыку, принять участие в различных розыгрышах, а также попробовать пиво и различную еду», - сказала Писцова.

Проходит мероприятие в Нескучном парке Подольска по адресу: улица Февральская, дом 65. Вход на фестиваль свободный.