РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Футбольный клуб «Люберцы» выиграл у команды из подмосковной Лобни с разгромным счетом 11:1, сообщается на сайте ФК.

«В рамках двенадцатого тура чемпионата России среди команд III дивизиона, зона Московская область, группа А, футбольный клуб «Люберцы» на стадионе «Торпедо» принимал команду «Центр спорта» из Лобни. С первой и до последней минуты наша команда имела преимущество и в итоге победила с разгромным счетом 11:1», - говорится в сообщении.

Голы у люберецкой команды забили: трижды Спиридон Цулая, дважды Олег Аврамчук, дважды Александр Масленников, дважды Владислав Мишин, по одному разу отметились Артем Антимов и Дмитрий Бобков.

ФК «Люберцы» лидирует в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет в Раменском 30 июня. Соперником станет клуб «Сатурн-2». Он занимает 14 строчку турнирной таблицы.