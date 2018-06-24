РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей подмосковной Каширы и прихожан с открытием Никитского монастыря после восстановительных работ.

Глава Московской области рассказал журналистам, что в Подмосковье существует программа по восстановлению разрушенных святынь. В ней активно участвуют разные компании, которые добровольно помогают восстановлению святынь.

«У нас очень деятельный владыка (митрополит Ювеналий - ред.). Когда он пришел служить в Московскую область, было очень ограниченное количество храмов. Благодаря его подвижничеству, благодаря его энергии, такой созидательной и мощной инициативе мы сегодня открываем храмы, которые долгое время были закрыты на замок или были в руинах», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье было открыто всего 100 храмов на момент прихода митрополита Ювеналия, а в настоящий момент их уже 1,5 тысячи.

По словам губернатора, в июле в Никитском монастыре ожидают патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который торжественно откроет и освятит монастырь.

В воскресенье в подмосковной Кашире после восстановления открыли Никитский монастырь, обряд освящения комплексного храма провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В церемонии освящения принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подарил монастырю икону Николая Чудотворца.

Никитский монастырь является объектом культурного наследия регионального значения. Он находится в собственности Московской области и в пользовании местной религиозной организации православный приход Преображенского собора города Кашира Московской области Московской епархии РПЦ.

На территории храмового комплекса располагаются церковь великомученика Никиты, собор Преображения Господня и настоятельский корпус.

Работы по реставрации объектов начались в 2009 году, а с 2015 года в реставрации участвует Фонд восстановления порушенных святынь, сопредседателем Попечительского совета которого является Андрей Воробьев.

В ходе реставрационных работ в Никитском монастыре были проведены противоаварийные и реставрационные работы, заново построена колокольня и ротонда четверика. В начале июня состоялось освящение колоколов и креста для колокольни Никитского храма. Главный колокол для колокольни отлит попечением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Восстановление летнего собора Преображения Господня, вместимость которого составляет около 1 тысячи человек, проводилось также при участии благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Также была благоустроена прилегающая территория Никитского монастыря. На площади около 1 гектара была произведена расчистка склона от лишних растений, часть работ по установке подпорных стен для сложного рельефа местности, вынос сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации и строительство новых линии водоснабжения и канализации для нужд ближайших жилых домов и самого Никитского монастыря. Благоустройство территории финансировалось из регионального и муниципального бюджетов.