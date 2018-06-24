РИАМО - 24 июн. В рамках реализации программы «Благоустройство» в 14 дворах района Новокосино на востоке Москвы провели ремонт асфальтобетонного покрытия, всего асфальт в этом году поменяют в 34 дворах района, сообщается на сайте префектуры ВАО.

«Как сообщили в ГБУ «Жилищник района Новокосино», силами сотрудников коммунальных служб большими картами, начиная с весны 2018 года, отремонтированы 14 дворов района, всего в этом году асфальт будет обновлен в 34 дворах района», - говорится в сообщении.

Помимо дворов, ремонт асфальта активно идет на магистралях в Новокосине. Уже закончены работы на улице Городецкой: здесь обновлена проезжая часть дороги, тротуары, заменен бордюрный камень.

Темп работ дорожных мастеров не снижается также на Суздальском проезде и Суздальской улице.