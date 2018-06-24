РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Житель подмосковного Подольска пожаловался на борщевик, который вырос рядом с отделением ЗАГС в округе, растение убрали, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой убрать борщевик, который вырос в городе. Он отметил, что опасное растение находится в районе ЗАГСа, а также поблизости.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По вышеуказанному вопросу сообщаю, что замечания были устранены», - сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Борщевик является опасным растением. Он растет на полях, пустырях, обочинах дорог и вызывает болезненные ожоги на коже, может серьезно повредить глаза, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу.