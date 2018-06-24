РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. На улице Кирова в подмосковном Подольске образовалась почти двухкилометровая пробка в обе стороны в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным на 13:10, на улице Кирова движение затруднено от автобусной остановки «Фетищево» до остановки «Кинотеатр «Родина» в обе стороны почти на 2 километра. Средняя скорость движения на данном участке не превышает 25 километров в час.

Помимо этого пробки образовались на улицах Высотная, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Стекольникова, Рабочая, Комсомольская и других.