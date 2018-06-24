РИАМО - 24 июн. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук аккредитации, сообщает Газета.ru.

Рособрнадзор лишил аккредитации образовательной деятельности Московскую высшую школу социальных и экономических наук по направлениям: «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Искусствоведение».

«По его словам, Рособрнадзор лишил аккредитации «Шанинке» из-за «бумажных претензий». Он также заявил, что необходимо «кардинально перестраивать работу надзора», - говорится в сообщении.

Московская высшая школа социальных и экономических наук – российско-британский университет в Москве, который обучает магистров и бакалавров по программам, валидированным Университетом Манчестера.