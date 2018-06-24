РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. На закупку лекарственных препаратов для родильного дома подмосковного Подольска могут потратить порядка 1 миллиона рублей, аукцион пройдет в июле, сообщается на сайте госзакупок.

По данным документации, опубликованной на сайте, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом» опубликовало заявку на поставку лекарственных средств (порактанта альфа). Начальная (максимальная) цена контракта - более 999,2 тысячи рублей. Источник финансирования - средства бюджета Московской области.

Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме, который пройдет 5 июля 2018 года.

Победитель аукциона должен будет поставлять порактант альфа в общем количестве около 80 штук до 31 декабря текущего года по заявкам заказчика. Данный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.