РИАМО - 24 июн. Более 23 тысяч человек собрались на выпускной вечер в парке Горького в Москве, правоохранители не зафиксировали ни одного серьезного происшествия, сообщается на сайте МВД России.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ночь с 23 на 24 июня в большинстве регионов России прошли выпускные вечера, посвященные окончанию школы. Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 366 тысяч выпускников.

«В Москве свыше 23 тысяч юношей и девушек стали главными участниками праздничных шоу, организованных в Государственном Кремлевском дворце и парке культуры и отдыха имени Горького», - сказала Волк.

В период проведения праздничных мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности, а также работники частных охранных предприятий. Правонарушений и преступлений не допущено.

«На состоявшихся праздничных мероприятиях сотрудники органов внутренних дел обеспечили общественный порядок и безопасность в полном объеме», – отметила официальный представитель МВД России.

Выпускные вечера в стране продолжаются и завершатся в начале июля.