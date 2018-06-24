РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. На берегу Кореневского карьера в поселке Коренево подмосковных Люберец торжественно открыли центр пляжных видов спорта, в воскресенье здесь проходят турниры по волейболу и пляжному самбо, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня у нас здесь, в Кореневе, открылся Центр пляжных видов спорта. Это замечательно, что он собирает столько спортсменов. Люберцы всегда были территорией спорта», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Глава муниципалитета также пожелал спортсменам успехов.

Центр пляжных видов спорта расположен на берегу Кореневского карьера. Здесь в воскресенье проходит турнир по пляжному волейболу. В командах по четыре человека.

Также проходит турнир по пляжному самбо. В нем участвуют спортсмены из Люберец, Балашихи, Москвы, Коломны и других городов. Победителей наградят кубками и медалями.

Турниры по данным видам спорта будут проходить в центре до конца лета.

Помимо самбо и волейбола, в центре пляжных видов спорта можно заниматься плаванием и кабельным вейкбордингом (катание на доске по воде). Протяженность трассы составляет 214 метров, высота мачт - 12 метров. Установлены фигуры для трюков.

В 2017 году подобный центр открыли на территории Малаховского озера. Там проводились турниры по волейболу и самбо на песке. За лето 2017 года более 700 спортсменов приняли в них участие .

Пляжное самбо – молодой вид спорта, который был включен в программу IV Азиатских пляжных игр в Таиланде. Практиковать его начали на пляжах теплых стран, так как песок смягчает удары при падении, действуя как татами. Правила пляжного самбо отличаются от классических. Поединок длится 3 минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не сделает движение, которое оценит судья.