РИАМО - 24 июн. Столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах в грозу и ливень и напомнили о парковке автомобилей при непогоде, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
«Сегодня ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. И не оставляйте свои авто у деревьев и шатких конструкций», - говорится в сообщении.
О поломках светофоров и дорожных знаков в столице москвичам рекомендовали сообщать по номеру 3210.
В воскресенье в Москве и Подмосковье местами вновь пройдут грозы с ливнями и порывистым ветром, может выпасть град.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и града на воскресенье.
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Сегодня ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. И не оставляйте свои авто у деревьев и шатких конструкций. О поломках светофоров и дорожных знаков сообщайте по номеру 3210. pic.twitter.com/SNfvYq86rl— ЦОДД (@gucodd) 24 июня 2018 г.
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