РИАМО - 24 июн. Несколько деревьев упали в результате сильного ветра на севере Москвы накануне днем, также повреждены три легковых автомобиля, сообщает РИА Новости.

Скорость ветра в столице минувшим днем достигала 18 метров в секунду.

«При порывах ветра повалены более десяти деревьев, повреждены три легковых автомобиля», - сказал источник в экстренных службах столицы.

По его словам, сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах Москвы. Ограничено движение автотранспорта по трем улицам.

Ливень, гроза и град принесли в Москву порядка 18 миллиметров осадков во второй половине дня 23 июня, что составляет порядка четверти месячной нормы.

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