РИАМО - 24 июн. В подмосковной Кашире после восстановления открыли Никитский монастырь, обряд освящения комплексного храма провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В церемонии освящения принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подарил монастырю икону Николая Чудотворца.

«Для Каширы и ее жителей сегодняшний день - действительно праздник. Праздник, потому что мы сегодня можем говорить о том, что долгий путь возрождения древнего русского города на берегах Оки, на поясе Пресвятой Богородицы, стараниями нашего губернатора, стараниями нашего митрополита Ювеналия наконец-то близок к завершению», - сказал журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики депутат Московской областной думы Андрей Голубев.

Он отметил, что еще несколько лет назад жители Каширы и Подмосковья не могли любоваться золотыми куполами церквей и колокольнями, которые украшают правый берег Оки.

«Мы благодарим Господа за это счастливое начало, потому что более 200 храмов на просторах Московской области находятся в руинированном состоянии. Я надеюсь, что мы сможем последующие годы поднять все храмы вместе с Вами, Андрей Юрьевич», - сказал митрополит Ювеналий.

Деревянная Никитская церковь на месте будущего монастыря существовала с конца XVII века. Новый каменный храм святого великомученика Никиты был большей частью построен в 1823 году на средства купца Федора Руднева, достроен и освящен в 1855 году. В 1843 году при храме открыта богадельня, преобразованная в 1862 году в женскую общину. В 1884 году община получила статус женского монастыря. В 1919 году монастырь был преобразован в артель, которая была закрыта в 1920 году. Часть сестер попала в Каширскую тюрьму, большинство сослано в Казахстан, немногие остались в Кашире.

Никитский монастырь является объектом культурного наследия регионального значения. Он находится в собственности Московской области и в пользовании Местной религиозной организации православный приход Преображенского собора города Кашира Московской епархии РПЦ. На территории храмового комплекса располагаются церковь великомученика Никиты, собор Преображения Господня и настоятельский корпус.

Работы по реставрации объектов начались в 2009 году, а с 2015 года в реставрации участвует Фонд восстановления порушенных святынь, сопредседателем Попечительского совета которого является Воробьев.

В ходе реставрационных работ в Никитском монастыре были проведены противоаварийные и реставрационные работы, заново построена колокольня и ротонда четверика. В начале июня состоялось освящение колоколов и креста для колокольни Никитского храма. Главный колокол для колокольни отлит попечением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Восстановление летнего Собора Преображения Господня, вместимость которого составляет около 1 тысячи человек, проводилось также при участии благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Также была благоустроена прилегающая территория Никитского монастыря. На площади около 1 гектара была произведена расчистка склона от лишних растений, часть работ по установке подпорных стен для сложного рельефа местности, вынос сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации и строительство новых линии водоснабжения и канализации для нужд ближайших жилых домов и самого Никитского монастыря. Благоустройство территории финансировалось из регионального и муниципального бюджетов.

В текущем году на прилегающей территории будет продолжено устройство подпорных железобетонных стен, проведены расчистка территории, вертикальная и горизонтальная планировка земельного участка для благоустройства, демонтаж строений советского периода, котельной и мазутных емкостей. Уже начаты работы по устройству забора и входных групп вокруг территории монастыря, вынос электрических сетей и линий связи с прилегающей территории, проложена новая кабельная линия для электроснабжения монастыря.

Также в настоящее время на территории ведутся работы по устройству основания для укладки тротуарной плитки, по укладке тротуарной плитки, уличного освещения, финишной отделке подпорных стен и каменного забора, ливневой канализации, смотровой площадки и по изготовлению металлического забора, ворот и калитки. Предстоят работы по озеленению территории, устройству и асфальтированию подъездных дорог, автомобильной парковки, парковой зоны и пешеходных дорожек по склону.

Всего в Московской епархии насчитывается около 1,5 тысяч действующих храмов и свыше 270 часовен. Из этого числа восстановленных более 730 храмов и 55 часовен, новопостроенных 529 храмов и свыше 180 часовен. В настоящее время в стадии строительства находятся около 140 храмов и 16 часовен.