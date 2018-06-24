РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Любители мототехники из подмосковного Подольска приступили к подготовке к экспедиции на квадроциклах в Карелию, они стартуют 29 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба Bizon Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники Bizon неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. Также они регулярно участвуют в гонках на квадроциклах и в городских мероприятиях. В этом году экстремалы отправятся в экспедицию по Карелии. Из Подольска экспедиция стартует 29 июня.

«Экспедиция будет называться «Загадочная Карелия». До республики мы доедем на автомобилях, а уже оттуда отправимся на квадроциклах покорять этот удивительный край. На данный момент мы приступили к основной подготовке, которая будет продолжаться до самого отправления», - сказал Бородин.

Любители мототехники планируют отправиться из города Питкяранта по лесным дорогам в сторону водопада Белые мосты, а также взобраться на гору Воттоваара, посетить озеро Пизанец и заповедник Толвоярви. В экспедиции будет задействовано 11 квадроциклов и 20 человек.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.