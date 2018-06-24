РИАМО - 24 июн. В больницах столицы в июле проведут образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации пройдут в июле в московских больницах. Молодые родители смогут попасть на экскурсию в роддома, родственников тяжелобольных научат правильному уходу за пациентами, а подверженным стрессу или депрессии людям помогут справиться с трудностями», - говорится в сообщении.

Жители узнают о самых распространенных травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях, а также научатся правильно питаться и заниматься лечебной гимнастикой.

Например, Научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии поможет жителям провести лето без проблем с кожей. На лекции 9 июля гостям объяснят, что такое фотодерматиты, какие растения опасны для нашей кожи и что делать, если вас укусил клещ.

Понятным языком об онкологических заболеваниях, их факторах риска и программах скрининга расскажут в городской клинической больнице №4.

Справиться с болью в спине и суставах помогут специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины (улица Талалихина, дом 26а). А в филиале центра на 2-й Вольской улице (дом 19, строения 2 и 3) расскажут о принципах здорового питания, комплексах лечебной физкультуры, методах облегчения боли в домашних условиях.

В Зеленограде москвичей старше 18 лет ждут на дне открытых дверей в поликлиническом отделении больницы имени М.П. Кончаловского. Здесь можно будет бесплатно сделать электрокардиограмму, общий и биохимический анализы крови, измерить сахар в крови, определить уровень холестерина и даже пройти гормональное исследование (по назначению врача).

Отдельная программа подготовлена для беременных. Сотрудники роддомов покажут посетителям приемные отделения, родильные залы, палаты для мам и детей, а также расскажут о правилах госпитализации, вертикальных родах, роли гимнастики в период беременности и технике дыхания при родах.