РИАМО - 24 июн. Столичные спасатели вытащили тонущего мужчину из Борисовских прудов, он купался в неположенном месте, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Утро спасателей ПСС «Борисовская» началось со спасения. В 11:40 поднят с поверхности воды мужчина (20 лет), гражданин Узбекистана. Купался в неположенном месте», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина чуть не утонул в 200 метрах от ПСС и в 15 метрах от берега.

«В настоящий момент вызвана бригада скорой помощи и полиция», - добавил представитель пресс-службы.