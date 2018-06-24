РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В подмосковном Подольске восстановили освещение на стадионе школы №21 после жалобы жителя, сейчас фонари находятся в исправном состоянии, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольск написал на портал жалобу на несоблюдение требований к оснащению образовательной организации. Он отметил, что на стадионе школы №21 не горят пять фонарей.

«На территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» по адресу: улица Быковская, дом 9, освещение восстановлено и находится в исправном состоянии. Руководителю школы было указано на усиление контроля за состоянием освещения территории школы», - сказала председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.