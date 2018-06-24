РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Пожарные не смогли подъехать к одному из домов в подмосковном Подольске, где произошел пожар, из-за припаркованных машин, возгорание жители ликвидировали сами, сообщается в группе «ЖК Весенний г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (23 июня - ред.) произошло возгорание мусора на переходном балконе в одном из подъездов дома №1 ЖК «Весенний». Возгорание было потушено быстро силами соседей. Ситуация была ужасной в том, что запаркованные на всех поворотах, арках и въездах машины, в обычной жизни создающие проблемы для выезда или въезда легковых автомобилей, не дали въехать во двор первого дома пожарной машине», - говорится в сообщении.

Пожарные не смогли завернуть во двор дома ни со стороны строящегося магазина, ни со стороны поля.

«Давайте все-таки думать наперед, паркуя свой автомобиль. Ведь, поверьте, места эти заняты не от отсутствия парковочных мест вокруг дома, а от нежелания идти далеко от входа в подъезд», - заключается в материале.