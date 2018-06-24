РИАМО - 24 июн. В топ-7 лучших оракулов-предсказателей чемпионата мира по футболу-2018 среди животных вошли олень Яша из подмосковных Химок и медведь Яков Потапыч из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

«Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из Химок (Московская область) и коза Забияка из Самары входят в число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России», - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей-животных в Интернете.

Северный олень Яша из контактного зоопарка в Химках верно предсказал победу России над Саудовской Аравией и России над Египтом.

Животное-оракула жители Химок выбрали в преддверии чемпионата мира. За звание предсказателя боролись также гусь Евгений и кенгуру Снежок.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.