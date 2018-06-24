РИАМО - 24 июн. Около 6 тысяч юношей и девушек со всей России собрались в Московском Кремле на выпускной, для них открыли ворота Никольской башни, сообщает Первый канал.

«В Москве почти 6 тысяч юношей и девушек празднуют окончание школы в Кремле. Там чествуют и лучших из лучших – победителей премии «Выпускник года». Специально для них раз в год открывают ворота Никольской башни», - говорится в сообщении

Торжества 23 июня в центре столицы начались с обязательного возложения цветов к могиле неизвестного солдата под песни военных лет. В церемонии принял участие народный артист СССР Василий Лановой. Среди гостей церемонии была и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая закончит школу только через два года, но она поделилась мечтами о своем идеальном выпускном.

«Сейчас я закончила девятый класс, даже не успела взять аттестат, потому что сборы проходят в Новогорске. Я смотрю на них, вижу, какие они радостные, у них просто эмоции зашкаливают, и я тоже хочу пережить такие же эмоции», – отметила Загитова.

У Кутафьей башни прошли выставка ретро автомобилей и цирковые выступления. Не обошлось и без футбольной тематики: волк Забивака, мастер-классы по фристайлу с мячом и другие спортивные аттракционы.

«Непередаваемые эмоции, такое один раз в жизни бывает. Хочется по максимуму прожить этот день, чтобы запомнить его надолго», – сказала одна из выпускниц.