РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июн. В подмосковном Королеве в этом году получили аттестаты более тысячи выпускников, медалистами стали 125 юношей и девушек, сообщил глава города Александр Ходырев.

«От всей души поздравляю вас с окончанием школы! Всего в этом году выпускается более тысячи ребят, 125 из которых получили медали за особые успехи в обучении! Благодаря вашему упорному труду и стараниям ваших педагогов, Королев был и остается лидером по качеству образования в Московской области», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, из рук главы города медалисты получили памятные подарки – часы. Лидером стала гимназия №5, выпустившая 18 медалистов. После торжественного бала у главы города, выпускники продолжили отмечать праздник в своих школах.