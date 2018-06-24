РИАМО - 24 июн. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, со среды температура воздуха будет приближаться к плюс 30 градусам, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Днем в понедельник в Московском регионе ожидается до плюс 25 градусов, в ночь на вторник температура воздуха составит около 10-12 градусов тепла. Днем во вторник воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В понедельник в Москве и Подмосковье возможны кратковременные дожди», - сказал Цыганков.

Он отметил, что к среде в регион подойдет атмосферный фронт.

«Если завтра и послезавтра чуть похолодает, если можно так сказать, то дальше мы опять попадаем в теплый сектор. В среду будет 24-29 градусов, в четверг до 27 градусов днем, в пятницу, по прогнозу, плюс 26-31 градус», - добавил Цыганков.

По его словам, среднесуточная температура воздуха во вторую половину недели будет на несколько градусов выше нормы.

«Без осадков у нас только вторник, а вот в среду, четверг, пятницу как раз будет облачно и небольшой дождь», - добавил синоптик.