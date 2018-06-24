РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июн. В подмосковном Королеве казаки установили новую доску с именами погибших и отремонтировали памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне, сообщается на странице городской Общественной палаты в Instagram.

Делегации Общественной палаты Королева, совета ветеранов, члены национальных автономий, сотрудники УМВД России по городскому округу и местные жители приняли участие в торжественном мероприятии по открытию новой памятной доски памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне в поселке Торфопредприятие.

«С 2012 года казаки и воспитанники Королевского хуторского казачьего общества шефствуют над этим памятником. Дополнительно велась поисковая работа по установлению биографических данных бойцов, чьи имена указаны на памятнике. В ходе поисковой работы были установлены еще 14 человек, кто уходил на войну из поселка и погиб», - говорится в сообщении.

Был проведен ремонт памятника и установлена новая доска с именами павших воинов.