РИАМО - 24 июн. Поезда не ходят на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от «Серпуховской» до «Южной» по техническим причинам, передает корреспондент РИАМО.

По громкой связи на станции «Серпуховской» объявили, что поезда не ходят по техническим причинам.

В метро пассажирам советуют пользоваться наземным транспортом. Всех высаживают из вагонов. Поезда не едут в обе стороны – ни в центр, ни из центра.

В Twitter-аккаунте столичной подземки уточнятся, что на Серпуховско-Тимирязевской ветке нет движения поездов от «Серпуховской» до «Южной» из-за инцидента с пассажиром.