РИАМО - 24 июн. Ливень, гроза и град принесли в Москву порядка 18 миллиметров осадков во второй половине дня 23 июня, что составляет порядка четверти месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Мощный грозовой очаг, сформировавшийся в 15 часов у южных границ новой Москвы, быстро прошел по территории столицы с юга на север, и к 18 часам, разрушаясь, ушел за северные границы города. На своем пути помимо ливней и гроз местами он вызывал град.

«По данным за 18 часов, в Москве выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти четверть от июньской нормы. На метеостанции ВДНХ и в «Шереметьеве» отмечены порывы ветра до 11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве и Подмосковье местами вновь пройдут грозы с ливнями и порывистым ветром, может выпасть град.

«Перечисленные выше опасные явления погоды в воскресенье будут носить фронтальный характер, а значит, они будут более интенсивными и затронут большую часть территорий», - предупреждают синоптики.